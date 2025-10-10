Прогулочный сквер благоустроили в поселке Усово-Тупик в Одинцове

Долгожданное благоустройство завершено: еще на одну парковую зону в Одинцовском округе стало больше. Новый сквер появился в поселке Усово-Тупик.

Прогулочную зону разбили рядом с домом № 10, а ранее эта территория находилась в запустении. Подрядчик демонтировал все заброшенные гаражи, в которых не один раз случались крупные пожары, и навели здесь полный порядок.

Уютное пространство для отдыха обрело детскую и спортивную площадки с различными элементами, парковые качели, лавочки и урны. Кроме того, в ближайшее время здесь появятся столбы освещения и камеры видеонаблюдения.

Решение о благоустройстве местные жители принимали сами — на голосовании они выбрали вариант именно с зеленой зоной, а не торговыми павильонами. Территория стала по-настоящему комфортной и безопасной, и теперь новый сквер радует население поселка.