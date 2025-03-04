Прогулочные зоны обустроят на территории детского сада в Зарайске

В дошкольном отделении № 1 «Лесная поляна» зарайского лицея № 5 планируется благоустройство. Глава округа Виктор Петрущенко и депутат Московской областной Думы Игорь Исаев посетили учреждение, чтобы встретиться с коллективом и обсудить планы развития территории.

На встрече были озвучены перспективы на ближайшее время, а также подведены итоги работы, проделанной в округе за прошедший период.

Одним из главных вопросов встречи стало благоустройство территории детского сада. Виктор Петрущенко сообщил сотрудникам о планах по масштабной модернизации «Лесной поляны» уже в текущем году. В частности, будет полностью заменено асфальтовое покрытие. Кроме того, планируется обустройство современных прогулочных зон.

«Труд работников сада всегда сложный и ответственный. Благодаря их терпению и профессионализму дети учатся общаться, приобретают важные жизненные навыки. Низкий поклон каждому из них», — отметил Виктор Петрущенко.