Прогулочные маршруты для туристов с питомцами составили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье разработали маршруты для поездок с питомцами в рамках проекта «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» разработаны. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Путешественникам доступны два варианта: «Универсальный маршрут» и «Маршрут повышенного комфорта».

Первый вариант маршрута предлагает двухдневную программу с посещением Коломенского музея-заповедника, парка «Горки Ленинские» и Мещерского леса. В программу также включены рестораны и проживание в отелях.

«Маршрут повышенного комфорта» предполагает программу, в которую входят кафе в центре города и минимальная удаленность между точками маршрута. Помимо этого, для туристов предусмотрены специальные места, где они смогут поиграть со своими питомцами и посетить красивые локации. Подробнее с маршрутами можно ознакомиться на сайте.

Напомним, проект направлен на развитие туризма между Москвой и Подмосковьем. В его рамках путешественникам предлагают десять межрегиональных маршрутов, которые можно адаптировать под свои предпочтения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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