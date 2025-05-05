Прогулочные дорожки начали обустраивать у каскада прудов на реке Теребенке в Чехове

Строительная готовность каскада прудов на реке Теребенке в Чехове достигла 45%. Благоустройство начали в ноябре 2024 года.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поручил своему заместителю Александру Ротнову проверить ход работ по благоустройству каскада прудов на реке Теребенка.

Сейчас рабочие обустраивают прогулочные дорожки: готовят основание для засыпки песком, укладывают плиточное покрытие, устанавливают бордюры. Также начали монтаж террасной доски, организацию водоснабжения, планировку и перемещение грунта. Кроме того, приступили к устранению дефектов конструкций габионов и сварочным работам на ограждениях.

В ближайшее время на набережной реки появятся прогулочные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха. Также обустроят большой пирс в виде параболы. Здесь разместится скульптура «Чайка», которая посвящена творчеству Антона Чехова. Полное благоустройство планируют завершить в июле текущего года.