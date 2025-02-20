Прогулочную зону в пойме реки Нары благоустроят в Серпухове

Планы по реализации проекта благоустройства прогулочной зоны в пойме реки Нары обсудили в Серпухове. На этой территории появятся несколько зон, в том числе участок для адаптивного спорта.

Участие в обсуждении приняли генеральный директор компании «Большой Серпухов» Андрей Журавлев, руководитель проекта «Набережная» Сергей Добрицын и представитель архитектурного бюро Алексей Воробьев.

В рамках проекта поэтапно обустроят отдельные зоны набережной. В том числе участок напротив Соборной горы.

Специалисты отметили, что прогулочная зона должна получиться многофункциональной. Здесь появится спортивное ядро с уклоном на адаптивный спорт. Идею поддержит партнер проекта — общероссийское движение «Здоровое Отечество».

«Это была первая встреча в рамках реализации проекта. В будущем прогулочная зона станет еще одним местом притяжения жителей и гостей округа», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.