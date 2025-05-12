Прогулочную зону обустроят у карьера «Западный» в Озерах

В Озерах на берегу карьера «Западный» создадут прогулочную зону длиной около 1,5 тысячи метров. Общая площадь обновляемой территории превысит три гектара.

Работы по благоустройству общественного пространства ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

В настоящее время рабочие завершают укладку плитки на пешеходной аллее вдоль берега. По всей протяженности дорожек уже установлены опоры для вечернего освещения. Ход выполнения работ проконтролировали глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

Этот проект продолжает начатые ранее преобразования, в частности создание парка «Сосновый бор» с прогулочными тропинками у карьера в 2021 году. Основная цель — сделать территорию карьера удобной и функциональной для жителей всех возрастов в любое время года.

Для улучшения инфраструктуры планируется обустроить просторные общественные парковки, детскую игровую площадку и спортивный комплекс. Любители отдыха у воды смогут воспользоваться оборудованной пляжной зоной с волейбольной площадкой. Кроме того, здесь установят современные системы уличного оповещения и видеонаблюдения для повышения безопасности посетителей. После завершения работ территория будет дополнительно озеленена и украшена малыми архитектурными формами.