Программы по повышению надежности электроснабжения завершили в 15 округах Подмосковья

Компания «Мособлэнерго» завершила работы по повышению надежности электроснабжения в 15 округах Подмосковья. Ремонтные мероприятия провели в Воскресенске, Волоколамске, Дзержинском, Дубне, Егорьевске и других городах.В Минэнергетики отметили, что в 2024 году удалось увеличить объемы ремонта и обновления оборудования на подстанциях.

На данный момент выполнено почти 97% работ, охватывающих 381 электросетевой объект. Полностью завершены работы на 358 объектах, отремонтировано 89,3 километра линий электропередачи и 108 подстанций.

Например, в Воскресенске обновили линию, питающую 55 домов, установив 54 опоры и заменив 55 вводов. В Чехове заменили трансформатор для улучшения электроснабжения больницы и частных домов.

Напомним, всего работы проводятся в 33 округах Подмосковья, включая Раменское, Пушкино, Наро-Фоминск и другие, где от жителей поступали жалобы на качество электроснабжения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».