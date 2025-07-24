Программы МГИМО будут реализовывать в новой школе в Одинцове

Дополнительное и профессиональное образование в области информационных технологий, а также языковые курсы и курсы по подготовке к поступлению в вуз организуют на базе новый школы, которую возводят в ЖК «Жаворонки Клаб». Трехстороннее соглашение о взаимодействии подписали глава Одинцовского округа Андрей Иванов, проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин и генеральный директор ФСК Family Максим Белов.

Завершится строительство школы на 560 мест в ЖК «Жаворонки Клаб» в 2027 году. Образовательные программы будут доступны не только школьникам, но и взрослым, уже имеющим высшее образование и желающим пройти переподготовку по лицензированным программам.

Планируется распространить программу обучения и на другие школы девелопера, в том числе обсуждается создание совместного колледжа на территории одного из проектов. Кроме того, предусмотрено проведение стажировок для студентов МГИМО в компании застройщика.