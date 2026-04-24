Программы ко Дню Земли провели в подразделениях подмосковного колледжа «Энергия»

День Земли напоминает о необходимости бережного отношения к окружающей среде и ответственности каждого за ее состояние.

Как рассказали в региональном Минобразования, в подразделениях колледжа в Реутове, Балашихе и Богородском округе провели мероприятия, направленные на формирование экологической культуры у студентов.

«В рамках дня студенты делились инициативами по улучшению экологической среды в колледже и в городе, обсуждали простые повседневные действия, способствующие сохранению природы: выключение света в неработающих помещениях, экономное использование воды и сортировку отходов», — рассказали в министерстве.

Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что Земля — это общий дом человечества, поэтому важно не только реализовывать крупные экологические проекты, но и делать небольшие шаги: сажать деревья и правильно обращаться с отходами.