Программы ко дню учреждения медали «За отвару» провели в Химках

Жители Химок посетили экскурсию по российскому военно-патриотическому парку культуры и отдыха «Патриот». Им рассказали о достопримечательностях места и истории создания медали «За отвагу». Эту государственную награду учредили ровно 86 лет назад.

Парк «Патриот» находится в городском округе Одинцово. Поездку для увлекающихся историй жителей округа организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Благодаря новому общественному проекту у жителей появилась возможность принимать участие в различных активностях. Это разнообразные мастер-классы, встречи с участниками СВО, кинопоказы и даже экскурсии!» — подчеркнул муниципальный депутат Владимир Суслов.

Другие тематические встречи к 86-летию со дня учреждения медали «За отвагу» провели в городской библиотеке № 3 и в школе «Лидер».

«Эту медаль выдавали и продолжают выдавать солдатам, проявившим героизм на поле боя. Она не вручается за выслугу лет или на юбилей. Для того, чтобы заслужить ее — нужно совершить подвиг во имя нашей Родины!» — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

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