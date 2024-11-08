Программы ко Дню полиции пройдут в Ленинском округе

Как сообщили в администрации округа, полиция активно участвует в обеспечении безопасности на территории Ленинского округа. С начала 2024 года полицейские обеспечивали порядок на 165 массовых мероприятиях, собравших более 170 тысяч человек. В округе совместно с полицией установлено около шести с половиной тысяч видеокамер, что позволило значительно улучшить контроль за общественным порядком. По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, благодаря этому количество преступлений в округе в текущем году сократилось на пять с половиной процентов, и Ленинский округ был признан самым безопасным в Подмосковье в 2023 году.

Также отмечается, что за заслуги в 2024 году звание «Почетный гражданин Ленинского округа» получил заместитель начальника полиции Дмитрий Шабалкин. За десять месяцев текущего года уровень раскрываемости преступлений в округе вырос почти на десять процентов, а по тяжким преступлениям — на двадцать три с половиной процента.

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