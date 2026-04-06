Программы ко Дню космонавтики проведут в парках Подмосковья с 6 по 10 апреля

В парках Подмосковья с 6 по 10 апреля проведут серию тематических мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики и общеобластному проекту «Фестиваль космических чудес». Жителей и гостей региона ждет насыщенная программа — от познавательных лекций и мастер-классов до кинопоказов, выставок и творческих конкурсов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что 6 апреля более чем в двух десятках парков пройдет «Космический понедельник». В разных муниципалитетах подготовили развлекательные и образовательные активности.

Так, в Мытищах в парке Ветеранов запланировали показ мультфильма и тематические занятия, а в парке «Детский городок» в Щелкове организуют интерактивную программу «Посвящение в космонавты». В Королеве гостей пригласят на необычный урок под названием «Шершавый космос».

На следующий день, 7 апреля, география проекта расширится — более 35 парков станут площадками для мероприятия «Путешествие по галактике». В программе — мастер-классы, фотозоны и игровые форматы.

Так, во Фрязинском лесопарке посетителям предложат создать собственную модель Солнечной системы и сделать снимки в тематическом пространстве. В парке «Яуза» в Мытищах пройдет развлекательная программа с пикником и викториной, а в Бронницах откроют «космическую лабораторию», где расскажут о тайнах Вселенной.

В Клину и Жуковском гостей также ждут творческие занятия и конкурсы, посвященные космической тематике.

Завершит цикл мероприятий 10 апреля программа «Тайна третьей планеты», которая пройдет более чем в 30 парках региона. В Ступине организуют карнавальное шествие, в Солнечногорске — интерактивную программу с мастер-классами и показом одноименного мультфильма.

В Краснознаменске посетителей пригласят на игровые активности и творческие занятия, а в Егорьевске предложат создать праздничные открытки вместе с персонажами Белкой и Стрелкой. В Зарайске программу дополнят фотовыставка «Земля глазами космонавтов» и мастер-классы.