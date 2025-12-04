Программы ко Дню инвалидов прошли в школах и колледжах Подмосковья. В них приняли участие более 245 тысяч учащихся, педагогов и родителей.

Как рассказали в региональном Минобразования, советники по воспитанию и обучающиеся школ и колледжей провели мотивационные встречи «Сила человека». Люди с инвалидностью, а также работающие в ними специалисты рассказали свои истории о преодолении трудностей и достижении успеха.

Кроме того, в рамках кинолектория «Формула добра» участники посмотрели тематический фильм. Он охватывал темы эмпатии, преодоления жизненных испытаний и взаимопомощи.

Кроме того, «Навигаторы детства» организовали тренинги, основанные на методических материалах Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца». Они были направлены на формирование уважительного отношения к инвалидам.