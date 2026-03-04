Программы к 8 Марта проведут в 85 парках Подмосковья

В воскресенье, 8 марта, в более чем 85 подмосковных парках пройдет областное мероприятие «Весна, цветы и комплименты», приуроченное к Международному женскому дню. Для посетительниц подготовили обширную программу.

Для женщин подготовили акцию «Вам, любимые!». Их пригласят в лаборатории красоты на мастер-классы по преображению. Гостей также ждут концерты, творческие занятия и другие активности.

В центральном парке Лобни откроется лаборатория красоты с уроками по макияжу и прическам. Программу дополнят танцевальный флешмоб, йога, праздничный концерт и выступление музыкальной группы. Для желающих проведут анимационные игры и мастер-класс по созданию открыток.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает на лекцию о весенних модных тенденциях, музыкально-поэтическую программу и концерт «Мелодии любви». Гости смогут создать мини-букеты и поздравить женщин в зоне открытого микрофона.

В центральном парке Пушкино запустят акцию «Почта весны», где можно будет отправить праздничное письмо. Также там проведут концерт, творческие мастер-классы, лекция «Клара Цеткин и тайна весеннего дня». Будет работать тематическая зона «Весенний калейдоскоп» с чайной станцией.

Городской парк в Солнечногорске покажет фильм «Лед», выставку «Женщины, изменившие мир: от прошлого к будущему» и дефиле нарядов. Ходулисты вручат посетительницам открытки. Гостей также ждут ярмарка и концерт.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдут встречи со стилистом, занятия по гончарному делу, самомассажу лица, нейрографике и рисованию. Завершит программу выступление ансамбля «Родные напевы».