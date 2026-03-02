Программы к 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС проведут в Подмосковье

В конце апреля исполнится 40 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Подмосковье к этой дате подготовят ряд мероприятий.

В учебных заведения в марте и апреле запланировали проведение уроков мужества с участием ликвидаторов аварии.

В этот же период пройдут памятные и культурные мероприятия и митинги, в которых примут участие сотрудники Министерства социального развития и Министерства культуры и туризма Подмосковья, главного управления МЧС России по региону, а также представители муниципалитетов и организаций.

В апреле наградят активистов, которые принимали деятельное участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в следующем месяце планируют привести в порядок памятники и другие мемориалы, созданные в честь ликвидаторов последствий аварии, а 26 апреля на Митинском кладбище состоится памятный мемориальный митинг. Участники возложат цветы к мемориалу памяти погибших в результате катастрофы.