Программы для трудоустройства молодых специалистов презентовали в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске организовали круглый стол «Современные предприятия: новые возможности для трудоустройства». Участники обсудили, как эффективнее готовить молодых специалистов и помогать им находить работу в компаниях округа и Подмосковья.

В разговоре приняли участие представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, администрация округа, колледж «Подмосковье», а также местные предприятия и производства.

Гостям представили муниципальный проект «Наши кадры», который реализуется совместно с колледжем «Подмосковье». Программа предусматривает экскурсии студентов на промышленные предприятия, в индустриальные парки и гостиничные комплексы, где ребята знакомятся с условиями работы и возможностями дальнейшего трудоустройства. В прошлом году в таких выездных встречах поучаствовали более 320 студентов.

Также презентовали цифровую платформу «Система кадры», пользоваться которой бесплатно могут работодатели и соискатели со всей Московской области.

«Круглый стол» дал возможность услышать мнения и пожелания каждой стороны, чтобы вместе сформировать успешную стратегию профессионального роста молодых специалистов и обеспечить устойчивое развитие кадрового потенциала городского округа Солнечногорск. Мы продолжим сотрудничество и реализацию принятых решений совместно с нашими партнерами», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В завершение договорились о дальнейшем взаимодействии органов власти, учебных центров и бизнеса для подготовки кадров, соответствующих актуальным требованиям рынка труда.