Программу театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявили в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

На участие в XXV Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» подали 142 заявки театры из 18 стран. Экспертный совет фестиваля сформировал итоговую афишу, в которую вошли спектакли театральных коллективов из различных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу, Улан-Удэ, Тамбов, Пензу, Тверь и Орел.

Международная часть программы будет представлена коллективами из Могилева — Республики Беларусь, Шымкента — Республики Казахстан и Сычуаня — Китайской Народной Республики.

В фестивале запланировано более 30 мероприятий, включая спектакли и творческие встречи с известными режиссерами и артистами. Особое внимание будет уделено специальной программе, в рамках которой Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представит спектакль по произведениям Антона Павловича Чехова и документальный фильм, посвященный 165-летию писателя.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музея.