Программу родительского просвещения запустили в Ленинском округе

Программа родительского просвещения реализуется в муниципалитете на базе дошкольных отделений — 11 стажировочных площадках. Ее целью является повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и подготовки детей к школе.

Программа охватывает широкий круг вопросов — от возрастной психологии до практических рекомендаций по подготовке к школе. Ведущим экспертом в этой сфере является педагог-психолог дошкольного отделения «Теремок» Видновского художественно-технического лицея, лауреат регионального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья — 2025» Виталия Луковникова.

Педагог дважды представляла Ленинский округ в Российской академии образования с мастер-классами проекта «Родительский компас». Виталия Луковникова не только разрабатывает коррекционные программы для детей, но и консультирует родителей, уделяя особое внимание адресной поддержке семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе семей участников СВО. Специалист помогает родителям снять тревожность, найти общий язык с детьми и выстроить гармоничные отношения в семье.

«Программа родительского просвещения позволяет нам охватить максимальное количество семей и сделать помощь адресной. Уверена, что опыт Виталии Викторовны и ее коллег станет ориентиром для всей системы образования округа», — отметила начальник управления образования администрации муниципалитета Наталия Киселева.