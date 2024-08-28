Программу ремонта подмосковных дорог на 2024 год выполнили на 90%

Ремонт 90% дорожного покрытия от запланированного на текущий год объема, что соответствует почти 960 километрам, успешно завершили в Подмосковье. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого Минтрансом Подмосковья, дорожники обновили около 550 километров покрытия на региональных трассах.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что работы по ремонту дорожной сети проходят по графику. В этом году обновили 880 муниципальных и региональных дорог, улучшив почти 960 километров покрытия, что составляет 90% от общего плана.

«Полностью ремонт завершили в 19 городских округах», — добавил Гержик.

В рамках реализации национального проекта специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие на 192 участках региональных дорог. В 15 округах работы находятся в завершающей стадии — ремонт продолжается более чем на 30 автомобильных дорогах.

Среди наиболее протяженных участков этого сезона завершили укладку на пяти крупных отрезках. В Шатуре оборудовали новый асфальт на 13,3 километра участка дороги «Рошаль — Черусти», от деревни Петряевка до поворота на поселок Воймежный. В Лотошине обновили 13,2 километра полотна от остановки «Поворот на Немки» в сторону деревни Хилово. Кроме того, работы прошли и на многих других участках.

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