Программу ремонта дорог в Лобне расширили в 2024 году

В этом году в Лобне планировали обновить пять участков, однако в программу добавили еще два. На четырех работы уже завершены.

«Подрядчик не учел уклоны дороги, и получилось так, что в многочисленных местах стояла вода. Исполнитель принял решение сделать и ливневки, и проложить 280 метров трубы, чтобы убрать все эти лужи. Восемь ливневок поставил. Сегодня будем проверять», — рассказал заместитель главы городского округа Лобня Игорь Демченко.

Работы завершены на улицах Юбилейная, Победы, Рабочая и Можайского, а на улице Чехова подрядчик допустил несколько грубых ошибок. Объект победил в народном голосовании на портале «Добродел». Исполнителя оштрафовали, срок ремонта занял больше запланированного времени.

Специалисты устроили искусственный дождь для того, чтобы проверить исправность ливневых канализаций. Эксперимент проходит успешно, а значит дорогу можно принять в эксплуатацию. Тем более, что качество асфальта соответствует всем требованиям.

Еще на двух участках, на которых изначально не планировалось проводить работы, продолжается ремонт. Подрядчики приведут в порядок дорогу на улице Ленина. Они поменяют асфальт и бордюры. Такой же перечень выполнят на улице Некрасова от Ленина до Промышленной.

Все запланированные задачи завершат в октябре. На этом расширенный план ремонта в этом году будет выполнен.

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