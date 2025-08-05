Программу «Пушкинского театрального фестиваля» объявили в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Подмосковья назвало основную программу «Пушкинского театрального фестиваля» в 2025 году. В нее вошли девять спектаклей от профессиональных театров Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Курской областей.

«Программа получилась сильной и уникальной. К примеру, Курский государственный театр кукол, который в последние годы работал в очень сложных условиях, привезет яркий и зрелищный спектакль по произведению Пушкина „Пиковая дама“. Уверен, что эта постановка не оставит равнодушным ни одного из зрителей», — поделился художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра, председатель оргкомитета фестиваля Борис Урецкий.

Помимо спектаклей на фестивале будет много интересного. Гости смогут попасть на исторические прогулки с экскурсоводом и краеведом Ольгой Соловьевой — автором книги «Пушкино. Прогулки по столетнему городу». Также любой желающий сможет попробовать себя в роли актера в проекте «Мой Вишневый сад», выступив в образе героя из произведений Чехова.

В День города Пушкино 30 августа гостей ждет творческий вечер с известным актером театра и кино. Кто это будет — пока держится в секрете. Встреча организована при поддержке администрации Пушкинского округа.

Основная программа фестиваля пройдет с 28 по 31 августа на сцене Летнего театра в Центральном парке Пушкино.