Программу профподготовки для школьников запустили в колледже в Раменском
Занятия по изучению мира технологий подготовили в Раменском колледже для школьников. В рамках программы «ЮниорПрофи» дети смогут работать со специализированными устройствами.
Школьникам расскажут о работе устройств автоматизации, пайке электронных компонентов, сборке мобильных роботов и пневматических устройств.
Обучать их будут педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров национальных финалов всероссийского движения «Профессионалы».
Также учащиеся школ посетят экскурсию на предприятие, познакомятся со специалистами. Занятия пройдут во время каникул.
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