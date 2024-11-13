Программу профподготовки для школьников запустили в колледже в Раменском

Занятия по изучению мира технологий подготовили в Раменском колледже для школьников. В рамках программы «ЮниорПрофи» дети смогут работать со специализированными устройствами.

Школьникам расскажут о работе устройств автоматизации, пайке электронных компонентов, сборке мобильных роботов и пневматических устройств.

Обучать их будут педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров национальных финалов всероссийского движения «Профессионалы».

Также учащиеся школ посетят экскурсию на предприятие, познакомятся со специалистами. Занятия пройдут во время каникул.

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