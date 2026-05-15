Программу подготовки наставников для медсестер запустили в Подмосковье
В Подмосковье продолжают развивать систему наставничества в сфере здравоохранения. В рамках региональной программы подготовки таких специалистов в регионе создали три специализированных центра компетенций.
На базе МОНИКИ обучают врачей взрослого профиля, в НИКИ детства готовят специалистов педиатрической службы, а Московский областной медицинский колледж отвечает за подготовку наставников среди среднего медперсонала.
Очередной этап программы стартовал в последнем учреждении, где обучение начали медицинские сестры и фельдшеры. В открытии программы приняли участие заместитель министра здравоохранения региона Елена Штукина и директор колледжа Саркис Бабаян.
«Развитие наставничества в медицине — действительно важная задача на перспективу. Если у нас будут грамотные, подготовленные наставники, молодые специалисты смогут быстрее освоиться на рабочих местах. А это напрямую повлияет на качество медицинской помощи пациентам и сделает профессиональное сообщество более сплоченным. Сегодня к обучению приступила группа наставников для среднего медицинского персонала — всего 75 человек», — пояснила Елена Штукина.
Образовательная программа рассчитана на 36 академических часов и сочетает теоретические занятия с практической подготовкой. Участников обучают основам наставничества, нормативно-правовым аспектам работы, а также развитию коммуникативных и управленческих навыков, необходимых для сопровождения молодых специалистов.