Программу поддержки ученых расширили в Подмосковье

Правительство Московской области вдвое увеличило объем грантов для поддержки ученых в 2025 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Для поддержки ученых и специалистов Московской области создан ряд программ — это социальная ипотека, премии губернатора и гранты на реализацию проектов. С 2014 года размер грантов составлял до 10 миллионов рублей. В 2024 году пять получателей получили в общей сложности 50 миллионов рублей. Теперь правительством региона принято решение об увеличении объема финансирования этой программы вдвое — до 100 миллионов рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Гранты можно получить на реализацию проектов в рамках приоритетных для Подмосковья направлений развития науки, технологий и техники. За все время работы программы в регионе поддержали уже более 100 проектов на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

В 2025 году процесс подачи заявок на гранты в сфере науки оцифрован. Документы в Мининвест Подмосковья необходимо предоставить через систему «Электронный бюджет».

Подробнее о мерах поддержки ученых можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья invest.mosreg.ru/region/science.