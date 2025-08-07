Программу поддержки производителей промышленных роботов введут в Подмосковье

Подмосковье первым в стране запустит программу поддержки производителей робототехники. По ней предприниматели смогут компенсировать затраты на строительство.

Как рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, в рамках программы инвесторы смогут компенсировать до 20% затрат на строительство.

«Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение для реализации проекта на льготных условиях — рубль за один квадратных метр», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что поддержка направлена на развитие робототехники и укрепление технологического суверенитета России. Благодаря открытию новых производств в регионе также увеличится количество рабочих мест.

Узнать больше о поддержке бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале.