Программу по упрощению открытия предприятий стран БРИКС запустили в Подмосковье

Холдинг «Строительный альянс» и Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» разработали партнерскую программу по локализации промышленных предприятий из стран БРИКС в Подмосковье. Благодаря ей компании из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки смогут открывать производства в регионе по упрощенной системе.

Как пояснили в Мининвесте Подмосковья, компании из стран БРИКС смогут быстрее и удобнее локализовать производство на территории промышленных парков.

«Собственная программа Industrial City и Союза промышленников и предпринимателей „Иволга“ позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок благодаря уже созданной промышленной инфраструктуре», — сказал партнер ХСА, заместитель председателя «Иволги» Артем Петрухин.

В рамках программы предприятиям будут помогать в реализации готовой продукции, а также им окажут финансовый, юридический и кадровый консалтинг.

Компаниям предложат готовые площадки для бизнеса в индустриальных парках «Есипово» и «Сынково», а также на территории комплекса «Industrial City Коледино».

Инвесторы могут подобрать подходящее место для размещения производства на специальной карте.