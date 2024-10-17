Программу по улучшению качества воды разработают для поселка Свердловского

Качество воды улучшат для более чем 14 тысяч жителей рабочего поселка Свердловского в Лосино-Петровском округе. Решение вопроса обсудили на выездном совещании под руководством первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергея Черепанова.

На встрече приняли решения, которые позволят улучшить качество воды. Специалисты провели отбор проб в семи контрольных точках вдоль водовода, что позволило выявить некоторые отклонения от нормы.

Для решения вопроса создали рабочую группу, которая займется координацией работ и взаимодействием с жителями. В ближайшее время специалисты проработают варианты установки систем очистки воды в двух многоквартирных домах для тестирования такого решения. Также обсуждается возможность строительства новой станции водоочистки для Лукино-Варино и закольцовки водопроводных сетей рядом с поселками Аничково, Биокомбинат и Юность.

Реализуются и другие мероприятия, направленные на улучшение качества воды. Например, в течение двух недель коммунальщики делали промывку участков магистрального водовода. Жителей проинформируют о дальнейших шагах и сроках реализации проектов.

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