Программу по сохранению водоемов разработают в Наро-Фоминске

Разработка программы «Живая река» по сохранению водоемов стартовала в Наро-Фоминске. Сейчас специалистам предстоит изучить законы и выработать план мероприятий.

Инициативу обсудили на втором заседании координационного совета по разработке программы «Живая река». В него вошли члены ТПП, представители администрации городского округа, окружного Совета депутатов, Общественной палаты округа, Молодежного парламента, Управления по образованию и Молодежного комплексного центра. Ранее предложение внесли сотрудники компании «Элинар».

Теперь члены координационного совета должны будут изучить законодательную базу, составить списки предприятий и организаций, находящихся в непосредственной близости от реки, а также план мероприятий. В его рамках волонтеры удалят засоры в русле реки, уберут мусор и поваленные деревья.

Формат акции изменили в этом году. К инициативе решили привлечь больше активных граждан, школьников, промышленников и бизнесменов.

«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, политических партий и образовательных учреждений позволит привести в порядок территорию реки протяженностью в несколько десятков километров, оживить воды родной реки и повысить уровень экологической безопасности нашего округа», — сказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов.

Отметим, что акция получила премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в 2017 году.

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