Программу по модернизации уличного освещения завершили в Серпухове

Глава Серпухова Сергей Никитенко поделился успехами в реализации программы «Светлый город». Серпухов стал одним из лидеров по количеству проведенных работ, и в этом году программа была полностью завершена.

Всего в рамках программы было установлено 1086 светильников: 835 в Серпухове, 115 в Протвино и 136 в Пущино. Он выразил благодарность губернатору региона Андрею Воробьеву и Министерству благоустройства Московской области за финансовую поддержку программы.

«Городской округ стал светлее, комфортнее и безопаснее. Освещение появилось и там, где его никогда не было», — отметил Сергей Никитенко.

Помимо установки новых уличных фонарей, в рамках программы происходит замена устаревших светильников на современные светодиодные. Особое внимание уделяется сельским населенным пунктам, где освещение отсутствовало ранее.

Кроме того, в Серпухове проводятся работы по модернизации и установке освещения за счет средств муниципального бюджета. В этом году было охвачено 39 адресов, установлено 2620 светильников и проложено 82 километра сетей. На эти цели из бюджета округа выделено свыше 100 миллионов рублей, что позволяет охватить еще больше объектов, нуждающихся в освещении.

Эти меры значительно повышают уровень комфорта и безопасности жителей округа, делая его более современным и уютным местом для жизни.

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