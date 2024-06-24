Программу по модернизации электросетей в 3 округах озвучили в Подмосковье

Вопрос обеспечения потребителей качественным электричеством — один из ключевых для Московской области. Вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Евгений Хромушин озвучил планы по модернизации электросетевого хозяйства в Чехове, Раменском и Солнечногорске на 2024 год.

«Городской округ Чехов — это девять основных населенных пунктов, почти две тысячи человек. Здесь предусмотрено было в 2023–2024 годах увеличение мощностей трансформаторных подстанций, кольцевание резервирования», — прокомментировал министр.

По его словам, из-за возгорания ЛЭП зимой в округе произошло одно из самых тяжелых отключений. Сейчас в Чехове формируют мобильную подстанцию, которая обеспечит население резервом в случае непредвиденных ситуаций. Помимо этого, в 2024 году в округе построят электрическую подстанцию, увеличат мощности трансформаторной подстанции, а также модернизируют свыше 40 километров ЛЭП.

Раменский округ входит в число антилидеров по обращениям граждан. Чтобы решить эту проблему, в 2024 году в округе завершают установку мобильных подстанций и модернизацию ЛЭП.

«Что важно — это установка дополнительных ячеек, чтобы была возможность оперативной замены. Так было сейчас, во время урагана, когда при отказе или возгорании каких-то ячеек мы оперативно переключались на дополнительные», — уточнил Хромушин.

В Солнечногорске уже начали модернизацию сетей, трансформаторных подстанций и автоматических узлов. В округе усовершенствуют 19 трансформаторных и распределительных подстанций. Вице-губернатор подчеркнул, что данные меры позволят оперативно решать проблему низких напряжений.

«20 мероприятий проведем по самой сети и три мероприятия по кольцеванию. Также сформирован перечень дополнительных мероприятий, которые будем проводить этим летом, чтобы зимой максимально снизить проблемы с отключениями», — заключил Хромушин.

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