Программу персонального наставничества для подростков запустили в Подмосковье

В Подмосковье начала действовать новая форма социальной поддержки подростков, которым требуется повышенное внимание со стороны взрослых или помощь в преодолении жизненных трудностей. Региональные власти сообщили о запуске системы персонального наставничества.

Нововведение предполагает закрепление за несовершеннолетними наставников, которые будут сопровождать подростков в вопросах общения, учебы, выбора будущей профессии и повседневной адаптации.

Программа ориентирована на создание для подростков устойчивой поддерживающей среды. Они смогут обсудить сложности, получить советы и поддержку.

Наставник — это не просто помощник в учебе, это проводник в жизнь, человек, который своим примером формирует у подростка уважение к традиционным ценностям и позитивное мировоззрение.

Практические результаты уже отметили в Истре. Наставник Яна Латышева начала работать со школьницей Софией, у которой ранее возникали трудности в учебе.

После начала регулярного общения девочка включилась в деятельность общественных объединений «Юнармия» и «Движение первых», что способствовало развитию ответственности, дисциплины и ощущения принадлежности к коллективу.

Отбор наставников проводят по установленной процедуре. Решение о закреплении взрослого помощника принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, при этом обязательным условием остается согласие подростка и его родителей.

Для каждой пары формируют индивидуальный план взаимодействия, предусматривающий участие наставника в школьной и внеурочной жизни ребенка, а также контакт с семьей.

Жителям региона, готовым присоединиться к программе и взять на себя обязанности наставника, предлагают обращаться в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних для прохождения отбора и последующего включения в систему.