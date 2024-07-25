Программу переподготовки пройдут 13 ветеранов боевых действий в Химках

Делегации из Донецкой Народной Республики презентовали программу переподготовки кадров «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Химках. Переподготовку пройдут 13 ветеранов боевых действий.

В состав делегации из Донецка вошли ветераны боевых действий и участники фонда «Защитники Отечества».

Курирует проект переподготовки Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений. Эффективность программы подтвердили специалисты Министерства иностранных дел России и представители ведомства в Донецке. Переподготовку пройдут 13 ветеранов боевых действий. Они будут обучаться в течение 11 недель.

«Рассказали о проектах в сфере образования, спорта, здравоохранения, которые нам удалось воплотить в жизнь при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Надеемся, что наши практики позволят участникам курса в полной мере раскрыть потенциал и возможности ДНР», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Также для гостей из Донецкой Народной Республики провели экскурсию по Химкам.

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