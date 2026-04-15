Программу «Молодецкие забавы» провели для школьников в Солнечногорске

14 апреля в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась праздничная программа «Молодецкие забавы», организованная для учеников начальных классов. Подготовкой мероприятия занимались сотрудники ДК, молодежного центра «Подсолнух» и «Волонтеры Подмосковья».

Программа была посвящена русским народным традициям и обычаям. Для школьников выступил детский ансамбль русской песни «Веселуха», а тренер Юлия Зимкина провела для участников тематическую зарядку. Для детей организовали различные активности: мастер-классы по изготовлению кокошников и росписи декоративных домиков, зону аквагрима, а также традиционные игры — городки, перетягивание каната и бои мешками.

«Такие мероприятия помогают подрастающему поколению сохранять связь с культурным наследием, приобщают к русским традициям, народным песням и играм. Мы должны помнить свои корни и передавать эту любовь к Родине детям. Для ребят это также возможность завести новых друзей, весело и познавательно провести время», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всего участие в программе приняли около 150 школьников из муниципалитета.