Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске

В Подольске прошел оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. На совещании подвели итоги программы модернизации системы отопления в Климовске. Все запланированные мероприятия в 2024 году выполнили.

План по модернизации системы теплоснабжения в Климовске выполнен. Это касается не только теплосетей и котельных, но и капитального ремонта жилого фонда.

«Вчера закончили основные мероприятия по последней врезке в 2024 году. Программа, которая у нас по ремонту и модернизации котельных и сетей будет закончена в декабре, но все работы, которые могут принести неудобства жителям, завершены. Сейчас идет ремонт, связанный с утечкой на старых сетях. Это обычная рабочая история. Здесь достаточно сил и средств. Мы сделаем так, чтобы максимально люди этого не видели», — сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.