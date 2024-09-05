Программу «Мама-предприниматель» запустят в Подмосковье в сентябре

Подмосковным матерям с готовыми бизнес-идеями помогут запустить свое дело с помощью гранта программы «Мама-предприниматель». Подробнее о проекте в интервью Юлии Минаковской рассказала исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина.

«Есть тренды, когда мама в декретном отпуске начинает по-другому переосмысливать свое развитие, начинает выбирать дело, которое приносит ей удовлетворение. Она более осмысленно подходит ко всему. И очень много предпринимательских инициатив рождается именно в период, когда у женщины появляется ребенок. Это достаточно благодатная целевая аудитория, которая дает множество новых инвестиционных проектов», — говорит Юлия Жигулина.

Чтобы поддержать креативных женщин, запустили специальную программу «Мама-предприниматель». Она подойдет тем, кто хочет стартануть, и знает с чем.

«Нельзя просто запустить проект, если ты не ощущаешь спрос. Этот спрос очень тонкий, уникальный. Мамы, как никто другой, чувствуют его», — продолжила Юлия.

Проект поддержало Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Программу в регионе запустит Центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниц ожидают отбор, интенсивное обучение в течение шести дней (с 16 по 20 сентября) и конкурс лучших бизнес-идей. Победительница получит грант 100 тысяч рублей.

В прошлом году подмосковные мамы представили на конкурс несколько ярких идей. Например, жительница Раменского презентовала проект «Сахарок». Раньше она готовила корпоративные подарки для детей и знакомых, упаковывала шоколад и чай. Потом появилось желание делать что-то более интересное, и девушка стала готовить мягкие ириски для детей. Теперь это новый бренд Московской области.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до 9 сентября.

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