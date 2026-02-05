Программу ко Дню науки проведут в усадьбе Боблово в Клину 8 февраля

Усадьба Боблово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Клин 8 февраля вновь станет площадкой для проведения Дня науки. Праздник там проводят ежегодно.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что гостей ждет насыщенная программа: лекции, научные выступления, презентации, а также выставка, викторина и экскурсии по музею.

День начнется с лекции доцента кафедры гуманитарных дисциплин Российской таможенной академии, кандидата исторических наук Максима Савченко. Он расскажет о взглядах Дмитрия Менделеева на развитие промышленности в России в конце XIX — начале XX века.

Затем слово возьмет специалист «Абитуриент-центра» и преподаватель кафедры химии федерального университета «Дубна» Валерия Гашимова. Ее доклад будет посвящен научной истории Дубны и людям, которые сделали город одним из центров отечественной науки.

Завершит научную часть защита исследовательских проектов учащихся лицея имени Д. И. Менделеева.

Позже посетителей пригласят на презентацию выставки «Знай меру», которую проведет главный хранитель музея-заповедника Варвара Шахова. Кроме того, в программе запланированы викторина «Измерения», во время которой участники смогут проверить знания, и авторская экскурсия по экспозиции «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева».

Финальной точкой Дня науки станет сольный концерт Анны Гуцевой «Фортепианный вернисаж».

Программа начнется в 11:00. К мероприятиям могут присоединиться все желающие старше 12 лет.

Чтобы посетить усадьбу в День науки, требуется предварительная запись по телефону +7 (965) 252-83-94.

Подробности о мероприятии можно найти на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.