Программу капремонта школ на 2026 год начали досрочно реализовывать в Орехово-Зуеве

Активный ремонт образовательных учреждений продолжают в Орехово-Зуеве. Здесь уже начали обновлять школы, попавшие в программу капремонта на следующий год.

Подрядчиков уже определили по трем запланированным объектам из четырех. На некоторых локациях приступили к работам.

«Такой подход позволяет параллельно вести демонтаж, проектирование, проходить экспертизу. В целом гарантировать то, что школы встретят 1 сентября 2026 года полностью обновленными и без потенциальных срывов учебного процесса», — сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Демонтаж старых конструкций уже начали в школах № 2 № 16 в Орехово-Зуеве, а также Дрезненской гимназии. До конца недели должны определить подрядчика, который проведет работы в школе № 10 в деревне Кабаново. После в течение десяти дней заключат государственный контракт.