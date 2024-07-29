Программу «Каникулы в музее» проведут для школьников в Звенигороде в августе

Сотрудники Звенигородского музея-заповедника разработали игровую программу для школьников. В августе участников «Каникул в музее» ждут пять дней интеллектуальных игр и экскурсий.

Каждая смена рассчитана на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Ребята знакомятся с народными играми, посещают художественные выставки и готовят театральные постановки.

«За время прошлой смены дети приняли участие в экскурсионной прогулке по улицам Московской и Почтовой, побывали на выставке „Преображенная природа“, читали книги Федора Конюхова „Как стать путешественником“ и Жюля Верна „Таинственный остров“. Дети, которые любят чтение больших произведений, после смены берут книги в библиотеке, чтобы прочитать их полностью», — рассказала экскурсовод и методист музея-заповедника Елена Савчак.

Впереди у ребят — выставка «От земли до неба». Там они узнают о мастерах из деревни Шихово, которые делают домры, балалайки и гитары. Следующая смена откроется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».