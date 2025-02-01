Программу к 165-летию со дня рождения писателя Чехова провели в Серпухове

В Серпуховском парке имени Олега Степанова отметили 165-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. Там организовали познавательную программу, посвященную великому русскому писателю.
Программа прошла в арт-кластере, где открылась мини-экспозиция «Культурный код». Участники окунулись в атмосферу гостиной Антона Павловича Чехова. Здесь представлены уникальные предметы быта, которые рассказывают о его жизни и творчестве. Гости также увидели выставку «Встреча» и поучаствовали в литературном квизе «Что вы знаете о Чехове?». Организаторы подготовили для всех чай и баранки, просмотр документального фильма о русском писателе и теплый очаг.
Биография Антона Павловича Чехова неразрывно связана с Серпуховым. Этот город стал прообразом губернского города С. в произведениях «Ионыч», «Человек в футляре», «В овраге», «Архиерей» и «Мужики». Чехов служил в санитарном и училищном советах, был присяжным заседателем в земском суде и гласным в уездном земском собрании. Он такжебыл почетным членом «Собрания серпуховских любителей русского драматического искусства».
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