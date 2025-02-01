Программу к 165-летию со дня рождения писателя Чехова провели в Серпухове

Программа прошла в арт-кластере, где открылась мини-экспозиция «Культурный код». Участники окунулись в атмосферу гостиной Антона Павловича Чехова. Здесь представлены уникальные предметы быта, которые рассказывают о его жизни и творчестве. Гости также увидели выставку «Встреча» и поучаствовали в литературном квизе «Что вы знаете о Чехове?». Организаторы подготовили для всех чай и баранки, просмотр документального фильма о русском писателе и теплый очаг.