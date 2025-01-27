Программу для выявления токсичных паров мазута создали в Подмосковье

Ученые МФТИ разработали программу для мониторинга вредных испарений, возникших после выброса мазута на черноморском побережье. Система умеет показывать движение воздушных масс на трое суток вперед и полностью готова к практическому применению.

Специалисты Московского физико-технического института рассказали, что система предназначена для мониторинга вредных испарений мазута в зоне экологической катастрофы у Черного и Азовского морей. Это компьютерная программа, которая моделирует перемещения воздушных масс и способна предсказывать ситуацию на трое суток вперед.

Мазут выделяет углеводороды, соединения серы и соединения азота. Это может быть опасно для людей и животных.

«Мы подготовили предложения по контролю загрязнения воздуха и воды. Составили их при поддержке Агентства стратегических инициатив и передали в Минобрнауки. Сейчас ждем согласования, когда непосредственно сможем на месте начать эту работу», — рассказал руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

К лету, когда тепло усилит выделение опасных веществ, ситуация может обостриться. Программа МФТИ позволит заранее узнать, как будет двигаться загрязнение. Она учитывает несколько десятков видов примесей — это достаточно большой список веществ.

На оценку разработки хватит одного-двух дней, затем новинку можно будет применять для мониторинга. Сейчас определить масштабы загрязнения атмосферы в результате взаимодействия с испарениями нефтепродуктов очень сложно, для этого нет достаточных данных. Поэтому разработка МФТИ будет крайне актуальна, считают экологи.