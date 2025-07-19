Программу для реабилитации детей с ОВЗ разработали в Раменском
В детском центре «Пионер» в Раменском работает инклюзивная лаборатория, специалисты которой помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Здесь разработали уникальную программу по социокультурной реабилитации малышей.
Центр регулярно посещают 20 воспитанников, еще свыше 50 приходят, когда есть возможность. Дети здесь находят поддержку и понимание, постоянно развиваются. Прогресс замечают и их родители.
«Участвуем в конкурсах всевозможных. По рисованию ребята занимали первые места. Все нравится», — поделилась мама ребенка с синдромом Дауна, жительница Раменского муниципального округа Лариса Губанова.
Руководитель детского центра «Пионер» Ольга Молодцова разработала программу по социокультурной реабилитации с комплексным подходом, учитывающим разные потребности ребят.
«Нужно было придумать что-то такое, чтобы детей с ограниченными возможностями здоровья вывести в норму коллектива. У нас есть и артикуляционная гимнастика, как вы видели на занятиях, и уроки по сенсорной интеграции, где ребята грают с песком, а также упражнения на развитие вестибулярной системы», — поделилась Ольга Молодцова.
Отметим, что программу постоянно обновляют и дополняют новыми методиками.