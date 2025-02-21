Программу для активистов по работе с молодежью из Донбасса провели в Подмосковье

Активисты в сфере молодежной политики приехали в Подмосковье из ДНР, ЛНР и Запорожской области для участия в образовательной программе «Маяки Победы». Они смогли улучшить свои навыки работы в команде и проявлению своих лучших качеств в коллективе. О том, как прошел первый этап восьмимесячного обучающего цикла в интервью 360.ru рассказал руководитель отдела молодежных программ мастерской управления «Сенеж» Андрей Сушков.

Образовательную программу провели в Солнечногорске при организации мастерской «Сенеж». В ней приняли участие 80 специалистов, которые работают с молодежью, координируя работу разных объединений.

Программа длилась три дня, рассказал Андрей Сушков. Сначала активисты учились раскрывать свои личностные качества в команде. Наставники следили за их работой в коллективе, выявляя слабые и сильные стороны каждого.

Второй день посвятили решению проблем, которые могут возникнуть при командной работе. Участники решать конкретные задачи, пытаясь найти несколько путей решения в каждой сложной ситуации.

В третий день участники программы узнали больше о возможностях роста: грантах, конкурсах и других проектах, который предлагает платформа «Россия — страна возможностей». По словам Андрея Сухова, это вызвало большой интерес у участников.

«Действуя вместе, удается решить многое. Самый главный вопрос — научиться работе в команде, работе изнутри, проявляя лучшие качества каждого, тем самым достигая новых побед», — сказал он.

Проект рассчитан на восемь месяцев. В будущем эксперты посетят ребят уже на их территории: в ДНР, ЛНР и Запорожской области, чтобы помочь им работать еще эффективнее и дружнее.