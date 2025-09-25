Программу благоустройства народных троп на 2025 год полностью выполнили в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов осмотрел новый тротуар, соединяющий железнодорожную станцию 43 километр с деревней Нагорное. Этот объект стал последним из десяти народных троп, которые обустроили в муниципалитете в рамках губернаторской программы в этом году.

По словам Максима Красноцветова, протяженность новой тропы составляет 750 метров.

«Это востребованный маршрут, которым ежедневно пользуются около тысячи человек», — отметил он.

Максим Красноцветов также добавил, что во время поездки он побеседовал с местными жителями. На встрече обсудили качество выполненного благоустройства. Собравшиеся также смогли высказать свои предложения по дальнейшему развитию и содержанию территории.

Отметим, что объекты для благоустройства выбирают с учетом реальных потребностей жителей. Обычно народные тропы прокладывают к социально значимым объектам и территориям. В прошлом году в округе Пушкинский обустроили четыре таких маршрута.

В текущем году новые дорожки для пешеходов появились в Пушкино: от улицы Льва Толстого через сквер и от улицы Льва Толстого до автобусной остановки, от дворовой территории у дома № 149, корпус № 1, № 2, № 3 и № 4 на Ярославском шоссе в сторону дворца спорта и до дома № 141 по этой же улице, от улицы 3-я Серебрянская до улицы 2-я Серебрянская, рядом с домами № 11, № 12, № 13 и у домов № 14, № 15, № 16, № 17 в микрорайоне Серебрянка, вблизи Дома художника, расположенном в доме № 3А и у домов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 9Б, № 10 в микрорайоне Дзержинец.

А в Красноармейске обустроили дорожки по следующим адресам: от железнодорожной платформы 43 километр до деревни Нагорное и от дома № 7 по улице Краснофлотской к магазину, а также два участка вблизи школы № 3.