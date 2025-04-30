Программу бесплатного газоснабжения запустят для ветеранов Подмосковья 1 мая

В честь 80-й годовщины Великой Победы «Мособлгаз» запускает специальную акцию для участников Великой Отечественной войны. С 1 мая по 31 декабря им будут поставлять голубое топливо бесплатно.

Акция распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников концлагерей, а также на обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда».

Для участия в программе необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте «Мособлгаза» или обратиться в клиентский офис.

К заявке следует приложить копии документов: удостоверение льготной категории, паспорт с данными о регистрации и ИНН.

Эта инициатива — еще один способ выразить благодарность тем, кто пережил тяжелейшие испытания и внес неоценимый вклад в Победу.