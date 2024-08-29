Программу «Активное долголетие» предложили расширить в Подмосковье

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что проект «Активное долголетие» стартовал в Московской области 1 октября 2019 года, за это время удалось открыть 67 клубов, участниками которых стали около 400 тысяч человек.

Заместитель начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области Юлия Барашкова подчеркнула необходимость дальнейшего расширения клубов, включая малонаселенные пункты.

В рамках проекта проводятся экскурсии, спортивные и творческие мероприятия, которые ориентированы на поддержку активного образа жизни среди пожилых граждан. Участники «Активного долголетия» выступают на радио с чтением различных произведений, участвуют в телевизионных лекциях, устанавливают спортивные рекорды, а также занимаются боевыми искусствами и посещают экскурсии.

Каждый год список доступных активностей расширяется, и в настоящее время он предлагает 31 вид занятий. Среди новых предложений — настольные игры, лекции по истории, искусству и литературе, обучение художественному и фотомастерству, уроки музыки, занятия в театральной мастерской, изучение иностранных языков и психологические тренинги.

Юлия Барашкова сообщила, что в дальнейшем планируется увеличить количество активностей до 40 и более. Также акцент сделают на развитии сезонных мероприятий, таких как катание на сапах и гольф летом, а также тюбинг и лыжи зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».