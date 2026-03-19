Программный комплекс из ОЭЗ «Дубна» получил награду на конкурсе Росатома

На первом отраслевом конкурсе цифровых инициатив и продуктов госкорпорации «Росатом» одну из пяти главных наград получил программный комплекс «Дедал-Скаут». Его разработала подмосковная компания АО «НПК „Дедал“, расположенная в особой экономической зоне „Дубна“. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Дедал-Скаут» — это полностью импортонезависимая система для управления активами предприятия, контроля исполнения задач, сервисного обслуживания и работы мобильного персонала.

«Программный комплекс „Дедал-Скаут“ позволяет обеспечить рост производительности труда до 40%, сокращение затрат МТР до 10%, повышает доступное время работы оборудования до 10% и снижает трудоемкость до 25%. При этом качество продукции или услуг повышается до 5%», — рассказал начальник отдела цифровых продуктов АО «НПК „Дедал“ Кирилл Имаев.

Специалисты компании готовы внедрить продукт в различных отраслях в короткие сроки — от двух недель. Они уже имеют успешный опыт внедрения «Дедал-Скаут» в корпорациях с числом пользователей более трех тысяч.

По итогам конкурса резидент ОЭЗ «Дубна» получит финансовую поддержку от госкорпорации «Росатом» для дальнейшего развития и тиражирования инновационного решения.