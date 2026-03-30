Программный комплекс для анализа экономики разработали в университете в Дубне

Государственный университет «Дубна» зарегистрировал уникальный программный комплекс. Он предназначен для анализа макроэкономического равновесия и поддержки управленческих решений.

Комплекс представляет собой инструмент для автоматизированного решения задач, связанных с макроэкономическим равновесием. Он может применяться для быстрого анализа экономических показателей, моделирования сценариев и прогнозирования социально-экономической динамики. В его основе — три программных решения, каждое из которых выполняет отдельную функцию, но в совокупности они формируют общую аналитическую систему.

Над проектом работали профессор кафедры цифровой экономики и управления, доктор экономических наук и кандидат технических наук Елена Пахомова и выпускник аспирантуры ИСАУ, соискатель степени кандидата технических наук Алексей Щеголев.

Методологической базой стала классическая модель модель Хикса–Хансена, которую авторы адаптировали под отечественные реалии. Речь идет о системе, которая описывает равновесие сразу на трех уровнях: рынков товаров, денежного обращения и платежного баланса. В рамках проекта каждую из этих составляющих детально разложили на элементы и переосмыслили с учетом специфики российской экономики.

Такой подход позволяет использовать комплекс на разных уровнях управления — от национального и регионального до муниципального и корпоративного. Это делает его полезным инструментом как для стратегического планирования, так и для быстрых аналитических оценок.

Для работы с большими объемами данных и проведения расчетов в реальном времени потребовалось создание специализированного программного обеспечения. Инструментальную основу комплекса разработал Алексей Щеголев.

В результате сложную модель трансформировали в удобный и функциональный инструмент.