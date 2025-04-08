Программисты из Истры победили во всероссийском конкурсе JuniorSkills

Киберспортсмены из Истры приняли участие во всероссийском конкурсе JuniorSkills, который проходил в Казани с 27 по 31 марта. В нем участвовали 550 ребят со всей страны.

За семь часов программистам нужно было создать групповую игру, сильно потрудиться и пройти от задумки идеи до написания кодов.

«Сначала не знал, что делать. Два часа думал. Потом мы пошли на перерыв, где играли в крокодила. И мне пришла идея: а почему бы не сделать крокодила? Мне дали больше баллов за идею, за то, что она была самая уникальная, и за реализацию», — поделился программист Иван Москаленко.

Он получил за свою работу первое место. Второе место завоевал Роман. Он создал настольную онлайн-игру «Ты где». Эту идею юноша давно хотел реализовать.

В таких соревнованиях ребята участвуют впервые, что не помешало им выбиться вперед. Победители получили грамоты, денежные призы и бесплатное обучение в кибершколе.

Отметим, что Роман начал программировать еще с 10 лет, а Иван увлекся этим хобби в 11-12 лет. Сейчас ребята заканчивают последний курс в кибершколе и планируют поступить в колледж. Благодаря этим победам они смогут претендовать на места в престижных заведениях.