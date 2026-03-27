Конференция о защите лесов прошла в Подмосковье

26 марта в Доме правительства Московской области прошла международная конференция, посвященная защитным лесам. Участники обсудили способы улучшения состояния лесных насаждений и возвращение к практике рубок ухода, которые не проводились в регионе почти 20 лет.

В конференции приняли участие вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин, глава Мособлкомлеса Алексей Ларькин, а также делегация из Республики Беларусь во главе с директором Института леса НАН Беларуси Александром Никитиным.

Главную тревожную статистику привел председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. Из-за отсутствия рубок ухода более 40% лесных насаждений сегодня — это спелые и перестойные деревья. Старый и захламленный лес — это высокий риск пожаров и благоприятная среда для вредителей, что угрожает безопасности жителей.

Чтобы исправить ситуацию, запустили программу «Здоровый и чистый лес». В 2026 году запланированы масштабные работы: рубки ухода на площади 1,5 тысячи гектаров и увеличение объемов санитарно-оздоровительных мероприятий до 6,5 тысячи гектаров.

Белорусские коллеги подтвердили готовность делиться наработками. Глава делегации Александр Никитин отметил, что у республики есть успешные практики ведения лесного хозяйства, которые могут быть адаптированы для Подмосковья.

Итогом конференции стало подписание двустороннего соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Всероссийским НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) и Институтом леса НАН Беларуси.