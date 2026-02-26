Программа «Вариации на тему весны» пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова

7 марта в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится программа «Вариации на тему весны», приуроченная ко Дню 8 Марта. Информация предоставлена Министерством культуры и туризма Московской области.

Посетители музея-заповедника смогут погрузиться в атмосферу конца XIX — начала XX века и провести день так, как это делали благородные господа того времени.

Программа включает в себя интерактивные мероприятия «Делаю визиты и конца им им не предвижу» с салонными играми, популярными в позапрошлом веке, мастер-классами по изготовлению визитной карточки и созданию винтажной броши с вышивкой. Также гостей ждет розыгрыш призов и традиционное чаепитие с сушками.

Завершит мероприятие праздничный концерт «В ритме весенней капели». На сцене выступят лауреат международных конкурсов и фестивалей Виталий Коваленко (фортепиано) и Татьяна Дроздова (вокал).

Начало программы запланировано на 13:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея заповедника А.П. Чехова «Мелихово»: https://chekhovmuseum.com/posters/4636?page=12#tg:tid=19&eid=354&sid=36820.